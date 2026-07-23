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Fernando Alonso suelta la bomba en Hungría: "Tengo contrato, no me muevo"

Aston Martin estrena este fin de semana en Hungria su gran paquete de mejoras aerodinámicas, un chasis totalmente renovado que debe devolverles a la senda correcta para pelear de nuevo por los puntos, a la espera del nuevo motor Honda, que llegará tras la pausa veraniega. Fernando Alonso cree estar cargado de razones para mantener su apuesta por el equipo de Silverstone y de ahí que este jueves, en rueda de prensa, haya soltado la ‘bomba’: “Tengo contrato, no me muevo”. Más información