El Circuit de Barcelona-Catalunya seguirá en el calendario de la Fórmula 1 hasta el año 2032 / SPORT

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El Circuit de Barcelona-Catalunya seguirá en el calendario de la Fórmula 1 hasta el año 2032

El Circuit de Barcelona-Catalunya seguirá en el calendario de la Fórmula 1 hasta el año 2032 gracias a un nuevo acuerdo con la Formula One Management (FOM), empresa operativa del Grupo Fórmula Uno, bajo la denominación Gran Premio de F1 de Barcelona-Catalunya que se estrena en este curso. Como avanzó hace unos meses este diario, el acuerdo contempla un formato en años alternos a partir de este 2026, cuando finalizaba el contrato entre el Circuit y la F1. De esta manera, el trazado catalán albergará la carrera en los años 2028, 2030 y 2032, además de la que celebrará el próximo 14 de junio de 2026.