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Alonso no descarta nada: Aston Martin sigue sin despegar y Alpine aparece en escena

Alonso no descarta nada: Aston Martin sigue sin despegar y Alpine aparece en escena

Jorge Peiró

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Alonso no descarta nada: Aston Martin sigue sin despegar y Alpine aparece en escena

Jorge Peiró

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El futuro de Fernando Alonso vuelve a ser uno de los grandes temas del paddock. Aunque Aston Martin insiste en que seguirá ligado al proyecto, las recientes declaraciones del asturiano y su excelente relación con Flavio Briatore han alimentado los rumores sobre un posible regreso a Alpine. Con el equipo francés en plena progresión y Aston Martin lejos de los puestos de cabeza, el bicampeón del mundo podría verse obligado a replantear sus opciones para afrontar los últimos años de su carrera en la Fórmula 1. Más información

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