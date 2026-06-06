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Recorrer a toda velocidad ‘Madring’ ya es posible en un videojuego

Recorrer a toda velocidad ‘Madring’ ya es posible en un videojuego

Recorrer a toda velocidad ‘Madring’ ya es posible en un videojuego / EFE

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Recorrer a toda velocidad ‘Madring’ ya es posible en un videojuego

EFE

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Aún está en fase final de su construcción, pero el circuito del Gran Premio de España de Madrid, conocido como el ‘Madring’, ya es una realidad y se puede correr a toda velocidad en el videojuego oficial de la competición ‘F-1 25’, gracias a la expansión de la temporada 2026 lanzada por EA Sports con destacadas novedades para renovarlo por completo. Por primera vez en la saga, el videojuego abandona el tradicional lanzamiento anual de su título del campeonato para apostar por una expansión ya disponible en todas las plataformas que actualiza el juego de 2025 para introducir importantes novedades en su jugabilidad, opciones y unos gráficos que ya de por sí destacaban por su realismo y espectacularidad. EFE. VÍDEO DE PRESENTACIÓN DEL VIDEOJUEGO FACILITADO POR EASPORTS.

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