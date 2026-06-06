Cadillac estrena su espectacular hospitality en el GP de Mónaco / Jorge Peiró

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Cadillac estrena su espectacular hospitality en el GP de Mónaco

Jorge Peiró se adentra en el nuevo hospitality de Cadillac para las carreras europeas, estrenado en el Gran Premio de Mónaco, primera cita del equipo en suelo europeo. El espectacular motorhome de tres pisos, encajado en el siempre apretado paddock del Principado, se ha convertido en una de las imágenes más llamativas del fin de semana por su diseño, su tamaño y su despliegue. Un vistazo al lado más exclusivo de la Fórmula 1 y al ambicioso aterrizaje europeo de Cadillac.