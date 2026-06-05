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Fernando Alonso carga contra los monoplazas de 2026 tras un viernes para olvidar

Fernando Alonso carga contra los monoplazas de 2026 tras un viernes para olvidar

Laura López Albiac

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Fernando Alonso carga contra los monoplazas de 2026 tras un viernes para olvidar

Laura López Albiac

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Fernando Alonso mostró su frustración tras una complicada jornada en el Gran Premio de Mónaco, marcada por un accidente en los primeros entrenamientos y múltiples problemas con su monoplaza. El piloto de Aston Martin F1 Team fue especialmente crítico con la normativa actual y los coches de 2026, llegando a calificarlos como "la peor generación" que ha conducido en el circuito monegasco y cuestionando el impacto de los sistemas híbridos en la competición. Más información

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