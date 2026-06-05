Laura López Albiac

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Fernando Alonso carga contra los monoplazas de 2026 tras un viernes para olvidar

Fernando Alonso mostró su frustración tras una complicada jornada en el Gran Premio de Mónaco, marcada por un accidente en los primeros entrenamientos y múltiples problemas con su monoplaza. El piloto de Aston Martin F1 Team fue especialmente crítico con la normativa actual y los coches de 2026, llegando a calificarlos como "la peor generación" que ha conducido en el circuito monegasco y cuestionando el impacto de los sistemas híbridos en la competición. Más información