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Barcelona presenta su Gran Premio de Fórmula 1

Barcelona ha presentado este martes frente a la Sagrada Familia su Gran Premio de Fórmula 1. Se disputará entre el 12 y el 14 de junio en el Circuito de Montmeló. De nuevo, una gran ‘fan zone’ en el centro de la Ciudad Condal servirá de punto de encuentro para todos los aficionados al motor. Los organizadores han adelantado que todas las entradas para el fin de semana ya se encuentran vendidas. Más información