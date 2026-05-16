Carlos Sainz, primer piloto en completar una vuelta al Madring, escenario del GP de España
Carlos Sainz, piloto del equipo Williams, se ha convertido en el primer piloto en completar una vuelta al Madring, el circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará en Madrid el fin de semana del 11 al 13 de septiembre de 2026. El madrileño, embajador de Madring, "hizo una sesión en primicia que sirvió para comprobar sobre el terreno, el ritmo y la personalidad de un trazado concebido para emocionar tanto a pilotos como a aficionados, informan los responsables del trazado".