Lewis Hamilton sorprende al hablar abiertamente sobre su salud mental

A sus 41 años, el campeón británico sorprendió al hablar abiertamente sobre su salud mental en los días previos al inicio de la nueva temporada del campeonato, justo antes del Gran Premio inaugural que se celebró en Melbourne (Australia). Los 22 pilotos de la parrilla participaron en un vídeo publicado en el canal oficial de YouTube de la Fórmula 1, donde compartieron curiosidades personales y aspectos poco conocidos de su vida fuera de los circuitos. Durante su intervención, Hamilton reveló que convive con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), un trastorno que puede provocar hiperactividad y dificultades para mantener la concentración. Más información