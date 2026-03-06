Decepción en Aston Martin: Adrian Newey dispara con ‘bala’ a Honda. / SPORT

La nueva F1 ha alzado el telón en el GP de Australia con una enorme decepción para Fernando Alonso y Aston Martin. El asturiano ni siquiera ha podido salir a pista en la primera sesión libre y por la tarde ha completado 18 vueltas a casi cinco segundos de cabeza. La situación de Lance Stroll ha sido similar, con un total de 16 vueltas entre las dos tandas y tiempos incluso peores que los de su compañero. El desastre es de tal calibre, que Adrian Newey ya dispara con 'bala' a Honda. El diseñador británico ha 'dinamitado' la habitual rueda de prensa de los viernes con los jefes de equipo y ha destapado definitivamente las 'vergüenzas' del fabricante japonés. Resumiendo, ha venido a decir que se sienten 'engañados' y que de haber sabido antes lo que ocurría en Sakura, no habrían firmado con Honda.