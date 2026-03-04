Secciones

El nuevo Aston Martin no ha empezado la temporada como soñaba. A pocos días para el arranque del Mundial de F1 en Australia, la situación con Honda y su motor está lejos de ser óptima y el origen de sus problemas en la pretemporada tiene mucho más que ver con lo que pasó dentro de la estructura que con lo que se vio fuera, en pista. El presidente de Honda Racing, Koji Watanabe, admite que el aterrizaje con Aston Martin no está siendo sencillo, pero pide calma Más información

