Álex Palou, dispuesto a ser el mejor de la historia en Indycar: “Por supuesto, vamos a ir a por ellos” / SPORT TV

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Álex Palou, dispuesto a ser el mejor de la historia en Indycar: “Por supuesto, vamos a ir a por ellos”

Nada ni nadie puede con Álex Palou Montalbo (Sant Antoni de Vilamajor, 1997). El español se ha proclamado cinco veces campeón de Indycar (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026), una cifra que le convierte en el tercer piloto más laureado de la historia del campeonato, solo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7). Además, se ha convertido en el primer piloto en ganar cinco títulos en seis años. Un dominio que no parece tener fin: “Tengo ganas de más”, reconoce Palou, que ya tiene entre ceja y ceja el próximo objetivo: alcanzar a las dos grandes leyendas de Indycar. “Por supuesto, vamos a intentar ir a por ellos”, asegura.

Palou también piensa en el futuro y en el nuevo Indycar que llegará en 2028: “Muy bien, la verdad que muy contento por cómo va (el nuevo monoplaza). Al final es un Indycar mejorado”, explica. Además, el catalán habla sobre la posibilidad de ver a la Indycar corriendo en España, ya que está abriendo fronteras: “La veo lejana. No habría nada que me hiciera más ilusión que poder correr en casa. Si fuera en España sería increíble. Creo que para eso falta mucho”. Para lo que no habrá que esperar tanto es para ver a Álex Palou y Max Verstappen compartiendo el mismo coche, porque el catalán confirma que disputarán una carrera juntos “el año que viene”. Más información