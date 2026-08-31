Palou, tras ganar su quinta IndyCar: "Tenemos mucho combustible para seguir empujando" / EFE

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Álex Palou, tras ganar su quinta IndyCar: "Tenemos mucho combustible para seguir empujando"

Todavía visiblemente emocionado por coronarse en el Milwaukee Mile con el quinto título de su carrera en la IndyCar, el español Álex Palou aseguró en una entrevista con EFE que "nunca ha estado tan a gusto" como piloto y advirtió de que "todavía queda mucho combustible" para hacer posible algo que parecía inalcanzable: superar los 7 campeonatos del legendario AJ Foyt. Más información