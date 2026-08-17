Aleix Espargaró sobre su última caida: "Ha sido la peor de mi carrera deportiva" / Aleixespargaró

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Aleix Espargaró sobre su última caida: "Ha sido la peor de mi carrera deportiva"

El piloto ha compartido en sus redes sociales el estado en el que se encuentra después de su última caída que lo ha obligado a pasar por quirofano dos veces. Espargaró ha confesado que esta caída ha sido la peor de su carrera, con una lesión muy grave que le ha comportado muchos días en el hospital. "Lo más difícil ha sido el miedo, más que el dolor" remarcaba Aleix Espargaró en sus redes. Más información