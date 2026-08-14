Secciones

Es noticia
RodriJulián ÁlvarezFerran TorresHansi FlickLautaroPrograma Europeo Atletismo hoyMercado FichajesMarc CucurellaMarc MárquezPedro DelgadoSeguridad SocialLamine YamalMaldiniVlahovicEstatuto TrabajadoresJoan PradellsLaLiga EA SportsLaporteBarcelona GamperFichajes BarçaMedallero Europeo AtletismoFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Adam Raga, de campeón a formar a la próxima generación

Adam Raga, de campeón a formar a la próxima generación

SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adam Raga, de campeón a formar a la próxima generación

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

Adam Raga (Ulldecona, 1982) cambió hace más de un año y medio el casco de piloto por el papel de maestro. El seis veces campeón del mundo sigue ligado al trial a través de su escuela de pilotos, continúa compitiendo en algunas pruebas y, sobre todo, ejerce como mentor de una nueva generación de talentos... entre ellos, su propio hijo, Max Raga.SPORT visita a Raga en su casa, donde también se encuentra su escuela, para descubrir cómo es su nueva vida lejos del Mundial y cómo transmite todo lo aprendido durante una carrera marcada por el talento, la disciplina y la humildad.