Marc Rollan

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Adam Raga, de campeón a formar a la próxima generación: "Les ayudamos para encontrar el camino hacia el éxito sin perderse"

Adam Raga (Ulldecona, 1982) cambió hace más de un año y medio el casco de piloto por el papel de maestro. El seis veces campeón del mundo sigue ligado al trial a través de su escuela de pilotos, continúa compitiendo en algunas pruebas y, sobre todo, ejerce como mentor de una nueva generación de talentos... entre ellos, su propio hijo, Max Raga.SPORT visita a Raga en su casa, donde también se encuentra su escuela, para descubrir cómo es su nueva vida lejos del Mundial y cómo transmite todo lo aprendido durante una carrera marcada por el talento, la disciplina y la humildad. Más información