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Isidre Esteve lleva su preparación a otro nivel junto a Alejandro Cachón

Isidre Esteve lleva su preparación a otro nivel junto a Alejandro Cachón

Isidre Esteve lleva su preparación a otro nivel junto a Alejandro Cachón / Repsol Media

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Repsol Media

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Isidre Esteve regresa a la acción el próximo 24 de julio con motivo de la Baja España Aragón, su primera prueba una vez recuperado de la lesión sufrida en el último Rally Dakar. Una cita a la que llega tras una inédita jornada de preparación compartida con Alejandro Cachón, piloto del equipo Toyota Gazoo Racing Spain y que también cuenta con el apoyo de la compañía multienergética. Ambos compartieron una jornada en la que pudieron descubrir lo que se vive desde el asiento del copiloto en cada una de las especialidades.

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