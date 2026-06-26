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El espectacular adelantamiento de Álex Palou en Road America: Por fuera y rozando la hierba

El espectacular adelantamiento de Álex Palou en Road America: Por fuera y rozando la hierba

Indycar - Rubén Gómez Burillo

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El espectacular adelantamiento de Álex Palou en Road America: Por fuera y rozando la hierba

Indycar - Rubén Gómez Burillo

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Álex Palou no tuvo su mejor carrera en Road America. El español firmó un hito histórico al lograr su quinta pole consecutiva*, convirtiéndose en el primer piloto en alcanzar esta hazaña en una misma temporada desde Danny Sullivan en 1988. A pesar de conservar el liderato hasta las primeras paradas, *Palou fue sancionado con un _drive through_ por exceso de velocidad en el pit lane* durante su segunda entrada a boxes y *finalmente acabó quinto, dejando adelantamientos de gran nivel*.

A falta de 14 vueltas para el final comenzaron las últimas paradas en boxes de la prueba en Road America. Palou montó los neumáticos duros y cayó hasta la 19º posición. Tras las paradas del resto de pilotos, *el español dejó este adelantamiento espectacular a Nolan Siegel por el exterior y por fuera de la pista*. El de Arrow McLaren salía de boxes mientras el catalán venía con los neumáticos más calientes, superándolo rápidamente y no perdiendo tiempo importante en el tráfico. *Álex Palou acabó quinto en Road America y mantiene el liderato de la Indycar* con 60 puntos de ventaja sobre el segundo, David Malukas, y 61 sobre el tercero, Kyle Kirkwood.