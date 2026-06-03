Las declaraciones de Toni Bou tras batir un récord en su pueblo / SPORT

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Las declaraciones de Toni Bou tras batir un récord en Piera

Toni Bou, 39 veces campeón del mundo de trial, se batió a sí mismo estableciendo un nuevo récord Guinness con su pueblo natal, Piera, como escenario. En la rotonda que lleva su nombre, a la entrada de Piera, y con sus vecinos animando, el catalán buscó batirse a sí mismo. El reto no era fácil: saltar de un bidón a otro con solo la rueda trasera de su moto en contacto con los mismos. La marca que había establecido Guinness para este nuevo récord que nunca antes había intentado nadie era de 36.