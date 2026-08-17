Los movimientos del mercado de fichajes a día 17 de agosto / Joan Represa

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Los movimientos del mercado de fichajes a día 17 de agosto

No te pierdas todo lo que ha sucedido este lunes 17 de agosto en el mercado de fichajes. Rodri y Joao Cancelo han llegado finalmente a Barcelona para poder fimar sus respectivos contratos con el club blaugrana. Jofre Torrents ficha por el Ajax hasta 2030, incorporándose al nuevo proyecto de Míchel. Hector Fort suena para el Borussia Dortmund... Todo esto y mucho más en el nuevo vídeo de Mercado Express.