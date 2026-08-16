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Los movimientos del mercado de fichajes a día 16 de agosto
Sport.es
No te pierdas todo lo sucedido este dieciséis de agosto en el mercado de fichajes del verano. Hay principio de acuerdo entre el Manchester City y el FC Barcelona para el traspaso de Rodri. Cancelo rescinde el contraro con el Al-Hilal con el objetivo de volver al FC Barcelona como parte de la temporada pasada. Todo esto y mucho más de la mano de Nil Jaimejuan, periodista del diario SPORT.