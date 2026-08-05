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Angeliño, nuevo fichaje del RC Deportivo

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Angeliño, nuevo fichaje del RC Deportivo / @RCDeportivo

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Angeliño, nuevo fichaje del RC Deportivo

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El Deportivo de la Coruña ha hecho oficial un nuevo fichaje para la próxima temporada en primera división. Esta vez ha sido Angeliño, el jugador viene de la Roma y vuelve al equipo que le hizo crecer en sus inicios y del que se fue a los dieciseis años. El jugador se convertirá en el nuevo lateral derecho del Deportivo y se unirá a sus compañeros en Florencia, donde está concentrado el equipo gallego.

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