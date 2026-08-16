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Luis García: "Ganar los partidos cuesta una barbaridad. Bienvenidos a Segunda División"
El entrenador del RCD Mallorca analiza la victoria contra el Real Valladolid (2-0) en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 26/27. Luis García ha remarcado la dificultad que tiene la Segunda División a pesar de haber vencido holgadamente al Valladolid. El Mallorca ha empezado con muy bien pie la competición y deja atrás un doloroso descenso del cual solo queda dejar atrás y poner el objetivo de ascender de nuevo.