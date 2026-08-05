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Johan Mojica rompe el silencio tras polémica por supuesto comentario en redes sociales

Johan Mojica rompe el silencio tras polémica por supuesto comentario en redes sociales

Johan Mojica rompe el silencio tras polémica por supuesto comentario en redes sociales / EFE

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Johan Mojica rompe el silencio tras polémica por supuesto comentario en redes sociales

EFE

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El futbolista colombiano Johan Mojica se pronunció en sus redes sociales acerca de la polémica generada por una supuesta respuesta ofensiva a un usuario que lo criticó en Instagram. A través de un video, el lateral aseguró que nunca escribió esos comentarios y denunció que alguien utilizó su fotografía de perfil para hacerse pasar por él, con el fin de difundir un mensaje que, según afirmó, no representa su forma de actuar.

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