Johan Mojica rompe el silencio tras polémica por supuesto comentario en redes sociales / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Johan Mojica rompe el silencio tras polémica por supuesto comentario en redes sociales

El futbolista colombiano Johan Mojica se pronunció en sus redes sociales acerca de la polémica generada por una supuesta respuesta ofensiva a un usuario que lo criticó en Instagram. A través de un video, el lateral aseguró que nunca escribió esos comentarios y denunció que alguien utilizó su fotografía de perfil para hacerse pasar por él, con el fin de difundir un mensaje que, según afirmó, no representa su forma de actuar.