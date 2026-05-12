Martín Demichelis: "Quiero que el jugador no se guarde nada para el domingo" / EFE

Martín Demichelis: "Quiero que el jugador no se guarde nada para el domingo"

El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis, mostró su total concentración en el partido de este miércoles contra el Getafe, correspondiente a la antepenúltima jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española), porque no quiere "que el jugador se guarde nada para el domingo".

"Cuando llegue la hora del partido habrán transcurrido tres días y medio, un profesional necesita ese tiempo, los factores del partido serán diferentes, no creo que sea excusa la parte física, es más mental que físico, nos enfrentaremos a un rival muy físico. Quiero que el jugador que salga no se guarde nada para el domingo", explicó el técnico argentino.