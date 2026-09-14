¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Luis Castro: “Hemos tenido más oportunidades, pero ellos han sido más efectivos”
Atlas News
El entrenador del Levante, Luis Castro, expresó su satisfacción por el partido hecho por su equipo ante el Barça pese a la derrota: “Hemos terminado con más remates que ellos y oportunidades claras de goles. Es una actuación para ganar, pero después hay detalles que unos entran y otros no. Ellos han sido muy efectivos”, ha afirmado el técnico en la rueda de prensa.