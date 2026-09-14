Luis Castro: “Hemos tenido más oportunidades, pero ellos han sido más efectivos” / Atlas News

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Luis Castro: “Hemos tenido más oportunidades, pero ellos han sido más efectivos”

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El entrenador del Levante, Luis Castro, expresó su satisfacción por el partido hecho por su equipo ante el Barça pese a la derrota: “Hemos terminado con más remates que ellos y oportunidades claras de goles. Es una actuación para ganar, pero después hay detalles que unos entran y otros no. Ellos han sido muy efectivos”, ha afirmado el técnico en la rueda de prensa.