Luís Castro tras la derrota contra el Barça: "Los partidos perdidos son derrotas, no vamos a tener puntos" / Perform

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Luís Castro tras la derrota contra el Barça: "Los partidos perdidos son derrotas, no vamos a tener puntos"

El técnico del Levante UD atendió a los medios tras la derrota en el Ciutat de Valencia contra el FC Barcelona por un total de 2-4. Castro se sintió decepcionado con el resultado final después de tener una segunda parte en la que su equipo apretó al conjunto azulgrana teniendo fe en el empate o la remontada. El técnico del Levante no puso paños calientes a la derrota, pero felicitó a sus jugadores por la actuación ante el Barça.