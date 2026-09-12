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Luis Castro avisa al Barça: “El partido empieza cero a cero”

Luis Castro avisa al Barça: “El partido empieza cero a cero”

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Luis Castro avisa al Barça: “El partido empieza cero a cero”

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Luis Castro afronta con máxima exigencia la visita del Barça al Ciutat de València. El técnico del Levante reconoce que se enfrentan a uno de los mejores equipos del mundo, pero recuerda que el partido comienza con igualdad y confía en las opciones de su equipo. “Tenemos que estar en nuestra mejor versión” y “el partido empieza cero a cero, once contra once”, aseguró Castro, que también destacó el papel de la afición para intentar plantar cara al conjunto azulgrana. Más información

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