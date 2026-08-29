Luis Castro tras la victoria contra el Betis: "Calma, hay mucho trabajo por hacer" / Perform

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Luis Castro tras la victoria contra el Betis: "Calma, hay mucho trabajo por hacer"

Luis Castro, técnico del Levante UD, ha atendido a los medios tras la gran victoria en casa contra el Real Betis. Cinco han sido los tantos que el conjunto blaugrana le ha encajado a los blanquiverdes, dejando señalada a la defensa y al portero. Castro ha querido mantener un mensaje de tranquilidad a pesar del resultado, siendo esta la primera victoria de la temporada.