Secciones

Es noticia
Balde DimarcoJulián ÁlvarezParte médico PogacarClasificación general Vuelta a España hoyCubarsíEtapa 9 Vuelta a EspañaHorario Barça - TenerifeHorario Real Madrid - MálagaHorario carrera GP Aragón MotoGPCalendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsCalendario Real Madrid ChampionsCalendario Atlético ChampionsUTMB DirectoSabahMercado FichajesCristiano RonaldoMadre Lamine YamalArmando de la MorenaMiguel IndurainFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
Luis Castro tras la victoria contra el Betis: "Calma, hay mucho trabajo por hacer"

Luis Castro tras la victoria contra el Betis: "Calma, hay mucho trabajo por hacer"

Luis Castro tras la victoria contra el Betis: "Calma, hay mucho trabajo por hacer" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Castro tras la victoria contra el Betis: "Calma, hay mucho trabajo por hacer"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

Luis Castro, técnico del Levante UD, ha atendido a los medios tras la gran victoria en casa contra el Real Betis. Cinco han sido los tantos que el conjunto blaugrana le ha encajado a los blanquiverdes, dejando señalada a la defensa y al portero. Castro ha querido mantener un mensaje de tranquilidad a pesar del resultado, siendo esta la primera victoria de la temporada.

TEMAS