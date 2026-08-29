Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil"

Álvaro Morata se ha convertido este viernes en jugador del Leganés hasta el final de la temporada. En el acto de presentación como nuevo activo del club, Morata ha señalado que ha sido una decisión "fácil" y ha agradecido el cariño que ha recibido de la entidad pepinera y de los aficionados. Morata llega en calidad de cedido por el Como italiano con opción de compra. "No puedo prometer goles, pero sí que puedo prometer a todo el mundo que voy a dejarme la vida por cumplir los objetivos", ha defendido el delantero.