Secciones

Es noticia
Calendario Champions 2026/27Calendario Barcelona ChampionsCalendario Real Madrid ChampionsCalendario Atlético ChampionsClasificación GP de AragónOperación salida BarçaJulián ÁlvarezBisiwuHarry KaneEtapa 8 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyUTMB DirectoSabahMercado FichajesMadre Lamine YamalRafa Nadal negociosIker CasillasSierra de SeguraCamionero Estados UnidosFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembreOutdoor
instagramlinkedin
Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil"

Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil"

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil"

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Álvaro Morata se ha convertido este viernes en jugador del Leganés hasta el final de la temporada. En el acto de presentación como nuevo activo del club, Morata ha señalado que ha sido una decisión "fácil" y ha agradecido el cariño que ha recibido de la entidad pepinera y de los aficionados. Morata llega en calidad de cedido por el Como italiano con opción de compra. "No puedo prometer goles, pero sí que puedo prometer a todo el mundo que voy a dejarme la vida por cumplir los objetivos", ha defendido el delantero.