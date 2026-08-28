Morata: "Necesito encontrarme como jugador y el Leganés me ha dado la oportunidad" / EFE

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Morata: "Necesito encontrarme como jugador y el Leganés me ha dado la oportunidad"

Álvaro Morata dijo este viernes, en el marco de su presentación como nuevo jugador del Leganés, que necesita "encontrarse" como futbolista y que el club madrileño ha sido el que le ha dado la "oportunidad". Morata se convirtió este viernes en jugador del Leganés hasta el final de la presente temporada. Llega en calidad de cedido por el Como italiano con opción de compra al final de la misma y Andrés Pardo, director deportivo del club, aseguró que ya estaba "ahorrando", por si acaso.