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San Mamés deja KO a un Atlético de Madrid desacertado
El Athletic Club se impuso en San Mamés al Atlético de Madrid llevando a cabo una goleada que dejó por los suelos al equipo colchonero. Tras una primera parte luchada pero en la que no se estrenó el marcador, Nico Williams y Rober Navarro anotaron dos goles en un minuto de tiempo. A partir de este momento, el Athletic se creció y acabó anotando el tercer tanto, esta vez firmado por Oihan Sancet. Más información