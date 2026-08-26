Chema Aragón, sobre el futuro de Sergio Martínez: "Si algo está demostrando es que es racinguista hasta la médula" / R. Racing Club

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Chema Aragón, sobre el futuro de Sergio Martínez: "Si algo está demostrando es que es racinguista hasta la médula"

El director deportivo del Racing Club atendió a los medios y habló sobre el futuro de Jorge Salinas, un nombre que ha sonado mucho en el mercado de fichajes. Chema ha dejado claro que el jugador tiene dudas sobre su futuro por su gran amor al club blanquiverde. "No es una cuestión económica, de multiplicar, ni dividir, ni restar. Es una cuestión de espacio" sentenció ante los periodistas. Más información