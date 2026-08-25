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El Racing prepara la visita este viernes del Elche con la única baja de Pedro Felipe

El Racing prepara la visita este viernes del Elche con la única baja de Pedro Felipe

El Racing prepara la visita este viernes del Elche con la única baja de Pedro Felipe / EFE

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El Racing prepara la visita este viernes del Elche con la única baja de Pedro Felipe

EFE

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El Real Racing Club ha comenzado a preparar este martes el encuentro contra el Elche, que se disputará este viernes a las 19.00 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, con la única baja del defensa brasileño Pedro Felipe. Aunque el futbolista ha realizado algún ejercicio con el resto de sus compañeros, ha completado la mayor parte del entrenamiento al margen del grupo.

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