Predictor Opta: Real Madrid vs. Real Sociedad / Perform

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Predictor Opta: Real Madrid vs. Real Sociedad

José Mourinho permanece invicto en sus seis partidos de LaLiga contra la Real Sociedad, con un total de cinco victoria y un empate, ¿aumentará la racha?. El equipo blanco resolverá el partido pendiente de la primera jornada este mismo miércoles a las 21:00 horas, horario español. El Madrid puede mantener un buen inicio de temporada tras llevarse los tres puntos en el RCD Stadium contra el Espanyol.