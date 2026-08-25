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Predictor Opta: Real Madrid vs. Real Sociedad

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Predictor Opta: Real Madrid vs. Real Sociedad / Perform

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José Mourinho permanece invicto en sus seis partidos de LaLiga contra la Real Sociedad, con un total de cinco victoria y un empate, ¿aumentará la racha?. El equipo blanco resolverá el partido pendiente de la primera jornada este mismo miércoles a las 21:00 horas, horario español. El Madrid puede mantener un buen inicio de temporada tras llevarse los tres puntos en el RCD Stadium contra el Espanyol.

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