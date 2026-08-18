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Antonio Hidalgo: “La falta de frescura nos ha penalizado al final”

El entrenador del Deportivo de A Coruña, Antonio Hidalgo, ha valorado positivamente el punto conseguido en el primer partido de Liga en el regreso a Primera División tras ocho años alejado de la primera categoría. Aunque el retorno ha sido agridulce al solo poder conseguir un empate ante el Elche en Riazor. “Esto va de sumar, es el primero del año y las sensaciones son positivas en esta categoría, todo el mundo quiere sumar tres, pero al final esa falta de frescura nos ha penalizado”, ha valorado en la rueda de prensa.