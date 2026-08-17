José Alberto: “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar” / EFE

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

José Alberto: “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar”

El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, dijo este domingo que no está satisfecho con el empate ante el Villarreal (2-2) y que le hubiera gustado ganar tras haber ido 2-0 por delante en el marcador. “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar, pero hemos visto un Racing superreconocible y este es el camino para seguir mejorando”, manifestó