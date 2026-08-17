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José Alberto: “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar”

José Alberto: “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar”

José Alberto: “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar” / EFE

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José Alberto: “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar”

EFE

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El entrenador del Real Racing Club, José Alberto López, dijo este domingo que no está satisfecho con el empate ante el Villarreal (2-2) y que le hubiera gustado ganar tras haber ido 2-0 por delante en el marcador. “No estoy satisfecho con el resultado, me hubiera gustado ganar, pero hemos visto un Racing superreconocible y este es el camino para seguir mejorando”, manifestó

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