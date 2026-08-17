Antonio Hidalgo, técnico del RC Deportivo: "Sabemos el talento que tiene Aubameyang" / LALIGA

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Antonio Hidalgo, técnico del RC Deportivo: "Sabemos el talento que tiene Aubameyang"

Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo de la Coruña, atiende a los medios tras el empate en Riazor contra el Elche CF. El Deportivo inauguraba su primer partido en Primera División después de muchos años en categorias inferiores. Hidalgo ha elogiado el trabajo de Aubameyang, el nuevo fichaje del equipo que ha abierto el marcador en la primera parte del encuentro. El talento del delantero es conocido por el técnico y le van a intentar sacar el máximo rendimiento posible.