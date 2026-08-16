Secciones

Es noticia
RodriMedallero Europeo AtletismoBarcelona próximo partido GamperMadrid próximo partidoHorario Rafa JódarPrograma Europeo Atletismo hoyMercado FichajesUTMBMarc MárquezPedro DelgadoAlexia PutellasMaldiniEstatuto TrabajadoresJoan PradellsLaLiga EA SportsLaporteBarcelona GamperFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Fernando Soriano, sobre la protesta en Riazor: "Un poco tristeza, después de tanto tiempo sin estar en Primera División"

Fernando Soriano, sobre la protesta en Riazor: "Un poco tristeza, después de tanto tiempo sin estar en Primera División"

Fernando Soriano, sobre la protesta en Riazor: "Un poco tristeza, después de tanto tiempo sin estar en Primera División" / Perform

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Fernando Soriano, sobre la protesta en Riazor: "Un poco tristeza, después de tanto tiempo sin estar en Primera División"

Perform

RRSS WhatsAppCopiar URL

La Federación de Peñas del Deportivo convocó una protesta 'naranja' para el partido ante el Elche. Fernando Soriano, director deportivo del club, ha mostrado su descontento con la situación y más en el día del estreno del Deportivo en Primera División después de muchos años. "Se ha demostrado a lo largo de los años que la unión ha sido lo que ha llevado a luchar por los objetivos al equipo" ha sentenciado Soriano.

TEMAS