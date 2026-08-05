Antonio de la Torre y su Málaga lo dejan claro: ¡Han vuelto! / @MalagaCF

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Antonio de la Torre y su Málaga lo dejan claro: ¡Han vuelto!

Antonio de la Torre, el prestigioso actor español con dos Goyas y un total de 15 nominaciones, ha formado parte del nuevo vídeo que ha publicado el Málaga en sus redes sociales enviando un mensaje de vuelta a primera división después de muchos años. La Liga está a poco más de una semana de empezar y todos los equipos están preparando motores para darlo todo desde la primera jornada.