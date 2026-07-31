El Racing se entrena antes de poner rumbo a Birmingham para jugar frente al Wolverhampton / EFE

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El Racing se entrena antes de poner rumbo a Birmingham para jugar frente al Wolverhampton

El Racing ha realizado en la mañana del viernes el último entrenamiento antes de viajar a Birmingham (Inglaterra) para jugar dos amistosos el sábado frente al Wolverhampton Wandereres, de la segunda división inglesa. El primer encuentro se disputará a las 11.00 horas en la ciudad deportiva de los 'Wolves', mientras que el segundo se celebrará a las 18.00 horas en el estadio del club inglés. La sesión, celebrada en las instalaciones Nando Yosu, estuvo marcada por la intensidad, palabra que el entrenador del equipo, José Alberto López, ha repetido en varias ocasiones.