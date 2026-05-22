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Así es el reparto de dinero por las posiciones de LaLiga

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Así es el reparto de dinero por las posiciones de LaLiga / SPORT

Así es el reparto de dinero por las posiciones de LaLiga

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Se suele decir que, para las últimas jornadas ligueras, varios equipos ya "no se juegan nada". Que si el Alavés ya está salvado, que el Sevilla estará tranquilo... pero no solo por títulos, Europa o permanencia viven los clubes. Mucho dinero -millones, de hecho- están en juego para esta jornada 38. Aunque el Barça sea campeón, el Oviedo ya esté en LaLiga Hypermotion para la próxima temporada o el Real Madrid se sepa segundo. Más información

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