Tebas dice que el Racing "tiene todos los puntos" para estar el año que viene en Primera / EFE

Tebas dice que el Racing "tiene todos los puntos" para estar el año que viene en Primera

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado este martes que el Real Racing Club "tiene todos los puntos" para poder estar la temporada que viene en Primera División, aunque también ha apostado por la prudencia. En un acto en Santander, en la Universidad Europea del Atlántico, donde ha estado en una mesa redonda junto al presidente del Racing, Manuel Higuera, para hablar sobre el club verdiblanco, ha advertido de que, aunque las probabilidades de que el conjunto cántabro suba son altas, "hay mucha competitividad en la parte alta de la tabla".