Tebas: “Cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid” / EFE

Tebas: “Cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid”

Javier Tebas ha afirmado que “cualquier cosa se denuncia por parte del Real Madrid” al referirse a la relación del club blanco con el modelo de gestión del fútbol profesional, durante su intervención en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid, donde se ha presentado la Red de Ciudades LALIGA, una iniciativa contra el odio en el deporte impulsada junto a las administraciones locales. El presidente de LALIGA ha participado en este acto institucional junto a representantes del ámbito municipal y del fútbol profesional, en el marco de un proyecto que busca reforzar la colaboración entre ayuntamientos y clubes para combatir el racismo, la xenofobia, el bullying y otras conductas de odio en el deporte. Tebas ha criticado la postura del Real Madrid en el marco del modelo de organización de la competición y ha señalado que existen diferencias profundas entre distintas formas de entender la gestión del fútbol profesional.