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Las mascotas de LaLiga ponen a prueba sus habilidades en el estadio de La Cartuja

Después del éxito de las dos primeras ediciones, LALIGA de las Mascotas regresa un año más para acercar el fútbol a los más pequeños. El evento, celebrado este domingo en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ha reunido a algunas de las mascotas más emblemáticas del fútbol español en una jornada pensada para disfrutar en familia. Este año han participado un total de 16 personajes, que han competido en diferentes pruebas diseñadas para llevar al límite sus habilidades, su compañerismo y su capacidad de animación