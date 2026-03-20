El desfile de LaLiga para la jornada de camisetas retro en homenaje a sus equipos históricos / LaLiga

El desfile de LaLiga para la jornada de camisetas retro en homenaje a sus equipos históricos

LaLiga viaja al pasado para reforzar su identidad con una iniciativa inédita en el fútbol. Del 10 al 13 de abril, la competición celebrará la primera Jornada Retro de su historia, coincidiendo con la jornada 31 de LaLiga EA Sports (Primera División) y la 35 de LaLiga Hypermotion (Segunda), en la que un total de 38 clubes saltarán al terreno de juego con equipaciones inspiradas en momentos icónicos de su trayectoria. Una serie de elásticas que fueron presentadas en en el histórico Palacio de Fernán Núñez de Madrid. Más información