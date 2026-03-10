Secciones

Tebas: "Yo sé mucho de frames por Real Madrid TV, antes no sabía tanto"

Tebas: "Yo sé mucho de frames por Real Madrid TV, antes no sabía tanto"

Esta tarde se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el acto de firma del primer convenio colectivo para la actividad del arbitraje en el fútbol profesional masculino. A continuación, el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha asegurado que el arbitraje español está en un “muy buen momento”. “Yo sé mucho de frames por Real Madrid TV, antes no sabía tanto”, ha bromeado, por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga.

