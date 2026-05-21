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Maria Tikas pone en valor la esencia del Barça Femeníno | La Posesión–Champions Femenina

Maria Tikas pone en valor la esencia del Barça Femeníno | La Posesión–Champions Femenina

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Maria Tikas pone en valor la esencia del Barça Femeníno | La Posesión–Champions Femenina

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En La Posesión, la periodista de SPORT Maria Tikas deja una de las reflexiones más potentes de la previa de la gran final europea: “La identidad del Barça no se compra”.

Una frase que resume el camino y la filosofía del FC Barcelona Femenino en los últimos años: más allá de fichajes o presupuestos, el éxito nace de la cultura futbolística, la formación, el estilo y el sentimiento de pertenencia .

Un clip que conecta directamente con la esencia del club y con todo lo que representa este Barça dentro y fuera del campo.

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