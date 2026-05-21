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Maria Tikas: “La identidad del Barça no se compra” | La Posesión–Champions Femenina

Maria Tikas: “La identidad del Barça no se compra” | La Posesión–Champions Femenina

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Maria Tikas: “La identidad del Barça no se compra” | La Posesión–Champions Femenina

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En La Posesión, María Tikas deja una de las reflexiones más potentes de la previa de la final: “La identidad del Barça no se compra”. Una frase que resume a la perfección lo que ha construido el Barça Femení en los últimos años.

Más allá de fichajes, presupuestos o nombres propios, este clip pone el foco en el valor de la cultura futbolística, la formación, el estilo y el sentimiento de pertenencia como base del éxito azulgrana. Una pieza ideal para conectar con la esencia del club en la semana de la gran final europea.

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