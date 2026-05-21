SPORT

Marc Vivés habla claro sobre la renovación de Alexia Putellas | La Posesión-Champions Femenina

En La Posesión, el director deportivo del FC Barcelona Femenino, Marc Vivés, habló sobre uno de los temas que más preocupan al barcelonismo: la renovación de Alexia Putellas.

Durante el especial previo a la Champions Femenina, Vivés analizó la situación contractual de la capitana azulgrana y dejó reflexiones importantes sobre su futuro y el proyecto del Barça Femenino.

Un fragmento imprescindible para entender el momento actual de una de las grandes referentes del fútbol mundial.